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Дальнее зарубежье 16.03.2022 23:34

Командование НАТО пересмотрит оборонную стратегию в связи с «новой реальностью»

Министры обороны стран НАТО распорядились, чтобы командование альянса пересмотрело оборонную стратегию на фоне «новой реальности» с безопасностью в регионе, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи министров.

«Мы имеем дело с новой реальностью для нашей безопасности, поэтому нам надо перезапустить нашу коллективную оборону и средства сдерживания на долгосрочную перспективу», - сказал он на пресс-конференции.

«Сегодня мы дали поручение военному командованию проработать варианты действий во всех сферах - на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве и космосе», - отметил он.

По его словам, что касается сухопутных сил, речь должна идти о развертывании в восточной части альянса большего числа войск в состоянии повышенной боевой готовности, о размещении заранее подготовленного оборудования и запасов. Он продолжил, что также должны иметь место «больше сил союзников в воздухе», усиление интегрированной зенитной и противоракетной обороны, а на море должны присутствовать авианосные ударные группы, подводные лодки и корабли на постоянном дежурстве.

При этом он пояснил, что Основополагающий акт Россия-НАТО не помешает планам по обеспечению обороны альянса.

Столтенберг также заявил, что ситуация в Украине уже заставила НАТО предпринять меры по укреплению безопасности альянса по обеим сторонам Атлантического океана. В частности, в состояние повышенной боеготовности приведены сотни тысяч военных НАТО, включая 100 тыс. военных США в Европе и 40 тыс. служащих под прямым командованием НАТО, преимущественно, в восточной части альянса.

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Тэги: НАТО, ОБОРОНА, СТРАТЕГИЯ, ПЕРЕСМОТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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