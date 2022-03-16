Командование НАТО пересмотрит оборонную стратегию в связи с «новой реальностью»

Министры обороны стран НАТО распорядились, чтобы командование альянса пересмотрело оборонную стратегию на фоне «новой реальности» с безопасностью в регионе, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи министров.
«Мы имеем дело с новой реальностью для нашей безопасности, поэтому нам надо перезапустить нашу коллективную оборону и средства сдерживания на долгосрочную перспективу», - сказал он на пресс-конференции.
«Сегодня мы дали поручение военному командованию проработать варианты действий во всех сферах - на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве и космосе», - отметил он.
По его словам, что касается сухопутных сил, речь должна идти о развертывании в восточной части альянса большего числа войск в состоянии повышенной боевой готовности, о размещении заранее подготовленного оборудования и запасов. Он продолжил, что также должны иметь место «больше сил союзников в воздухе», усиление интегрированной зенитной и противоракетной обороны, а на море должны присутствовать авианосные ударные группы, подводные лодки и корабли на постоянном дежурстве.
При этом он пояснил, что Основополагающий акт Россия-НАТО не помешает планам по обеспечению обороны альянса.
Столтенберг также заявил, что ситуация в Украине уже заставила НАТО предпринять меры по укреплению безопасности альянса по обеим сторонам Атлантического океана. В частности, в состояние повышенной боеготовности приведены сотни тысяч военных НАТО, включая 100 тыс. военных США в Европе и 40 тыс. служащих под прямым командованием НАТО, преимущественно, в восточной части альянса.
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