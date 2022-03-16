Замглавы МИД РФ на встрече с послом ФРГ оценил антироссийский курс НАТО и Евросоюза

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом ФРГ в России Гезой фон Гайром, сообщается на сайте российского МИД в среду.

«С российской стороны даны принципиальные оценки глубоко антироссийского курса, проводимого странами НАТО и Евросоюза в связи с событиями в Украине», - говорится в сообщении.

«Рассмотрены также некоторые вопросы контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ. Состоялся обмен мнениями по ситуации на венских переговорах по восстановлению полнокровного выполнения СВПД», - отмечается в сообщении на сайте МИД РФ.