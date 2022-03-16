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СНГ 16.03.2022 23:45

Замглавы МИД РФ на встрече с послом ФРГ оценил антироссийский курс НАТО и Евросоюза

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков встретился с послом ФРГ в России Гезой фон Гайром, сообщается на сайте российского МИД в среду.

«С российской стороны даны принципиальные оценки глубоко антироссийского курса, проводимого странами НАТО и Евросоюза в связи с событиями в Украине», - говорится в сообщении.

«Рассмотрены также некоторые вопросы контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ. Состоялся обмен мнениями по ситуации на венских переговорах по восстановлению полнокровного выполнения СВПД», - отмечается в сообщении на сайте МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, РЯБКОВ, ФРГ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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