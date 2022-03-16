Международная федерация дзюдо сообщила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях

Международная федерация дзюдо (IJF) сообщила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под ее эгидой.

«В соответствии с официальными уведомлениями, полученными Международной федерацией дзюдо, Федерация дзюдо России и Федерация дзюдо Беларуси приостановили свое участие во всех международных мероприятиях IJF и EJU (Европейская федерация дзюдо - ИФ)», - говорится в сообщении.

«Из этого следует, что российские или белорусские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях IJF и EJU, решение вступает в силу немедленно», - добавили там.

Ранее сообщалось, что Федерация дзюдо России приняла решение о временной приостановке участия дзюдоистов сборной в соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации дзюдо.

«Сообщаем, что на этот временный шаг Федерация дзюдо России пошла в связи со сложившейся внешнеполитической обстановкой. В текущих условиях доступ сборной в большинство стран, где проводятся международные состязания, существенно затруднен, кроме того, у Федерации дзюдо России есть основания опасаться за безопасность российских спортсменов», - комментировала федерация.

При этом федерация подчеркивала, что «решение Международной федерации дзюдо и Европейского союза дзюдо, допускающее российских дзюдоистов к участию в стартах под символикой IJF, остается в силе».

Ранее Международная федерация отменила все соревнования под своей эгидой, запланированные в России.