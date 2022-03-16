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СНГ 16.03.2022 23:51

Представитель Украины заявил, что данные FT о проекте договора отображают лишь требования РФ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что обнародованные в издании Financial Times данные о проекте договора между Украиной и Россией отображают только российские требования.

«FT опубликовал проект, в котором представлена запрашиваемая позиция российской стороны. Больше ничего. Украинская сторона имеет свои позиции. Единственное, что мы подтверждаем на данном этапе, это прекращение огня, вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда стран», - написал Подоляк в Twitter.

Ранее в Financial Times появилась публикация о совместном плане Украины и РФ по завершению военных действий, который предусматривает нейтральный статус Украины и сокращение численности украинской армии.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ДОГОВОР, ПОЗИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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