Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8646 RUR   0.0155 GBR   2.2188 TRY   0.1157

Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 96.44 -6.57 Brent 99.91 -6.99

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.03.2022 23:53

Байден объявил о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на $800 млн

Президент США Джо Байден в среду объявил о предоставлении Украине военной помощи еще на $800 млн.

«Сейчас еще раз, используя мои президентские полномочия, я задействую дополнительную военную помощь... на $800 млн», - сказал он.

При этом он напомнил, что в минувшую субботу Вашингтон выделял еще $200 млн на поставки вооружений и амуницию Украине.

«Это доводит объем новой помощи США Украине до $1 млрд, и это только на этой неделе», - подчеркнул Байден.

Он пояснил, что среди предоставляемой помощи - 800 единиц зенитных вооружений, в том числе системы дальнего радиуса действия, 9 тыс. единиц противотанковых вооружений, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, включая пулеметы, дробовики, гранатометы, и 20 млн единиц различных боеприпасов, включая артиллерийские.

Также речь идет о выделении беспилотников для Украины, добавил Байден.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, ОБОРОНА, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Байден пообещал и дальше поддерживать Украину Блинкен и Чавушоглу обсудили усилия по дипломатическому решению ситуации в Украине Байден подписал бюджет администрации США на сумму в $1,5 трлн США планирует предоставить Украине военную помощь на $1 млрд Байден обещает Украине оружие, деньги и продовольствие КНР может сделать гораздо больше, чем другие страны, для урегулирования ситуации в Украине - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az