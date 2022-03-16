Байден объявил о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на $800 млн

Президент США Джо Байден в среду объявил о предоставлении Украине военной помощи еще на $800 млн.
«Сейчас еще раз, используя мои президентские полномочия, я задействую дополнительную военную помощь... на $800 млн», - сказал он.
При этом он напомнил, что в минувшую субботу Вашингтон выделял еще $200 млн на поставки вооружений и амуницию Украине.
«Это доводит объем новой помощи США Украине до $1 млрд, и это только на этой неделе», - подчеркнул Байден.
Он пояснил, что среди предоставляемой помощи - 800 единиц зенитных вооружений, в том числе системы дальнего радиуса действия, 9 тыс. единиц противотанковых вооружений, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, включая пулеметы, дробовики, гранатометы, и 20 млн единиц различных боеприпасов, включая артиллерийские.
Также речь идет о выделении беспилотников для Украины, добавил Байден.
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