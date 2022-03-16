США и далее будут оказывать давление на РФ - Байден

Президент США Джо Байден в среду заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву и намерен изолировать Россию на международной арене.

«Вместе с нашими союзниками мы продолжим оказывать давление на находящуюся под ударом экономику России, дальше изолировать ее на мировой арене. Это наша цель», - заявил Байден, выступая в Белом доме.

По словам американского президента, США намерены «ослабить позиции» России, укрепляя при этом «украинские позиции, как на поле боя, так и в переговорах».

Ранее в среду советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым предупредил, что Вашингтон продолжит вводить санкции в отношении Москвы, и призвал РФ прекратить операцию в Украине.