Зеленский обсудил с Эрдоганом пути активизации диалога с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пути активизации диалога с целью прекращения военных действий на украинской территории. «Провел переговоры с другом Украины президентом Турции Эрдоганом», - написал Зеленский в «Твиттере». По словам президента Украины, он «поблагодарил за важную поддержку». «Обсудили также пути активизации мирного диалога», - отметил Зеленский.

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