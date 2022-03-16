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СНГ 16.03.2022 23:58

Зеленский обсудил с Эрдоганом пути активизации диалога с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пути активизации диалога с целью прекращения военных действий на украинской территории.

«Провел переговоры с другом Украины президентом Турции Эрдоганом», - написал Зеленский в «Твиттере».

По словам президента Украины, он «поблагодарил за важную поддержку». «Обсудили также пути активизации мирного диалога», - отметил Зеленский.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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