Россия заявила о нарушении норм ВТО странами, ограничившими торговлю с РФ

Российская Федерация распространила заявление среди членов Всемирной торговой организации, в котором обращает внимание на существующие опасности для международной торговой системы из-за политизации торговли и введения рядом стран ограничений в торговле с РФ, нарушающих нормы ВТО.

Соответствующий документ опубликован на сайте ВТО.

«Российская Федерация хотела бы привлечь внимание членов ВТО к опасностям, нависшим над многосторонней торговой системой из-за недавних агрессивных и политически мотивированных торговых ограничительных действий некоторых членов», - говорится в заявлении.

«Вместо того, чтобы поощрять постепенную нормализацию международной торговли, которая необходима для восстановления экономики после пандемии, эти члены постепенно применяют односторонние торговые меры, направленные на подрыв экономики России и ее соседей. В последнее время масштабы безрассудной «экономической войны», развязанной этими членами, возросли до критической точки, что привело к сопутствующему ущербу по всему миру», - отмечается в заявлении российской стороны.

«Прямые нарушения основных правил ВТО этими членами оказали серьезное давление на мировые поставки цепочки, которые все еще остаются хрупкими после пандемии и ставят под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Мы являемся свидетелями непосредственных последствий торговых и экономических ограничений - резкого роста цен на основные энергоресурсы, полезные ископаемые и продукты питания. К сожалению, как предупредил МВФ, основное бремя таких инфляционных последствий ляжет на наиболее уязвимые домохозяйства и предприятия по всему миру. Этих последствий можно было бы избежать, если бы упомянутые страны не нарушили основные правила ВТО», - подчеркивается в заявлении.

По мнению РФ, следующие меры явно противоречат нормам ВТО: «введение импортных тарифов выше ставок НБН (наиболее благоприятствуемой нации - это тариф, применяемый к импорту между членами ВТО); запрет на импорт российской нефти и продуктов нефтепереработки, а также намерения ограничить импорт других энергоресурсов, таких как природный газ и уголь; ограничения на экспорт в Россию различных товаров, включая оборудование и технологии для нефтепереработки, продукты питания и промышленные потребительские товары; блокирование российских финансовых учреждений, включая замораживание значительной части их валюты резервы и компании, предоставляющие транспортные услуги; запрет на новые инвестиции в РФ, в том числе в энергетический сектор РФ; строгий контроль за экспортом или полный запрет на торговлю другими товарами и технологиями, имеющими решающее значение для экономического развития».

«Мы глубоко обеспокоены соответствующими событиями в ВТО, которые прокладывают путь к полному демонтажу основанной на правилах многосторонней торговой системы. Во-первых, раздаются голоса, предлагающие «исключить» Россию из ВТО или приостановить ее членство, что противоречит правилам ВТО, которые не предусматривают таких действий», - подчеркивается в заявлении РФ.

«Во-вторых, односторонний необоснованный отказ от режима НБН для российских товаров и услуг или даже публичное обсуждение отмены этого режима серьезно противоречит основополагающему принципу ВТО о недискриминации. Действия Канады и некоторых других стран уже привели к их фактическому отказу от правовой системы ВТО из-за чисто политических соображений. В конечном счете, все члены будут затронуты, если мы попадем в порочный круг введения взаимных ответных мер, что сделает применение соглашений ВТО в значительной степени спорадическим и, следовательно, недостаточным», - говорится в заявлении.

«В-третьих, попытки изолировать Россию от переговоров и регулярной деятельности ВТО приведут к параличу основных функций ВТО, а именно обеспечения форума для торговых переговоров и администрирования торговых соглашений. Такая попытка заблокировать переговорный процесс по политическим соображениям больше похожа на предлог, чтобы скрыть свою неспособность или нежелание искать компромиссы по существенным вопросам за столом переговоров», - отмечается в сообщении.

«И, в-четвертых, недавние заявления представителей некоторых государств-членов демонстрируют четкое намерение ввести вопрос территориальности в рамки ВТО. Эта тенденция весьма тревожна. С момента своего создания в 1947 году система ГАТТ/ВТО успешно избегала любых связей этого вопроса с торговлей, несмотря на существование ряда территориальных конфликтов и споров по всему миру, в том числе между членами. Однако сейчас некоторые члены радикально изменили свою позицию, создав тем самым еще один системный риск для организации», - отмечают в РФ.

В заявлении России говорится, что постоянно растущее давление с целью политизации торговых отношений «уже привело к многочисленным неэффективностям и в настоящее время угрожает существованию и эффективности организации и многосторонней торговой системы».

РФ подчеркивает, что единственный способ справиться с нынешним кризисом - «это прерогатива экономики, а не политики, необходимость предотвращения нарушения согласованных многосторонних правил торговли односторонними действиями». «В противном случае мировые рынки и экономики многих государств-членов продолжат нести издержки», - считают в РФ.