Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8646 RUR   0.0155 GBR   2.2188 TRY   0.1157

Цена на нефть

15.03 $/bbl +/- WTI 96.44 -6.57 Brent 99.91 -6.99

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.03.2022 00:16

Минфин США заявил, что санкции не запрещают РФ обслуживать суверенный долларовый долг

Действующий санкционный режим не препятствует осуществлению платежей в обслуживание суверенного долга России в долларах - как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на разъяснения представителя Минфина США.

На этой неделе Россия должна выплатить $117 млн купонного дохода по двум выпускам суверенных евробондов. Участники рынка заимствований задавались вопросом, возможно ли осуществление такого платежа с юридической точки зрения с учетом санкций, наложенных американскими властями на российские государственные институты, включая Минфин и ЦБ, отмечает агентство.

В ответ на этот вопрос представитель Минфина США процитировал генлицензию OFAC от 2 марта, которая разрешает в период до 25 мая транзакции, необходимые для получения выплат по ценным бумагам РФ. По словам представителя Минфина, данная лицензия является ответом на поставленный участниками рынка вопрос.

Между тем, формулировка лицензии OFAC не дает прямого ответа на вопрос, который ставит российский Минфин: сможет ли платеж уйти с заблокированного санкциями счета в американском банке - платежном агенте.

Минфин еще в понедельник сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купонов по суверенным евробондам. Если же этот платеж будет невозможно осуществить в валюте из-за заморозки международных резервов РФ, то выплаты по еврооблигациям будут проведены в рублях, предупреждал глава ведомства Антон Силуанов. В интервью RT, которое вышло в эфир в среду, министр сообщил, что пока платеж не прошел: банк запросил у российской стороны информацию о его назначении и ведет переговоры с OFAC. «Есть риски, что платеж не дойдет до конечных получателей, потому что наш долларовый счет заблокирован», - сказал Силуанов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДОЛГ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, США


Похожие новости


Держатели внешнего долга эмитентов РФ будут получать выплаты в рублях Россия выплатит свой долг перед Советом Европы до ноября - Слуцкий Чистый долг ЛУКОЙЛа в I кв. 2019г вырос до 197 млрд рублей Иностранные государства должны РФ почти $40 млрд с учетом советских долгов - проспект Госдума РФ ратифицировала протокол о списании $240 млн долга Киргизии Россия рассчитывает на посредничество Германии в вопросе долга Украины, переговоры идут - Силуанов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az