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ФРС готова ускорить темпы ужесточения ДКП в случае необходимости

Федеральная резервная система (ФРС) США уверена, что американская экономика достаточно сильна, чтобы выдержать ужесточение денежно-кредитной политики, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам мартовского заседания, на котором центробанк повысил ключевую процентную ставку впервые с 2018 года.

Процентная ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на мартовском заседании была ожидаемо повышена на 25 базисных пунктов, теперь диапазон ставки составляет от 0,25% до 0,5% годовых.

Более того, Федрезерв готов ускорить темпы ужесточения ДКП в случае необходимости, добавил Пауэлл. Решение о подъеме ставки и о размере такого подъема будет приниматься на каждом отдельном заседании в зависимости от поступающих статданных, отметил он.

Глава ФРС признал, что инфляция в США высокая, и допустил, что она останется на повышенном уровне дольше, чем предполагалось ранее. В частности, он указал, что эффект от повышения ставки скажется на темпах роста потребительских цен не сразу, а с определенным запозданием.

Отдельно Пауэлл отметил рост цен на энергоносители, который, по его словам, не исчезнет и продолжит оказывать давление на инфляцию. Какого-то ослабления стоит ждать не раньше второй половины года, добавил он.

Ситуация в Украине и санкции в отношении России только усиливают инфляционное давление, сказал глава Федрезерва. Помимо роста цен, события в Украине могут отразиться на экономике США в плане торговли и цепочек поставок, добавил он. В целом же влияние геополитической ситуации на американскую экономику выражается в резком росте неопределенности, считает Пауэлл.

Вместе с тем риски рецессии в США Пауэлл оценил как «не особенно повышенные».

Глава ФРС отметил хорошую ситуацию на рынке труда, характеризующуюся низкой безработицей. Однако он посетовал на нехватку квалифицированных кадров, и выразил надежду, что доля участия населения в рабочей силе (labor participation rate) повысится, назвав такое развитие событий «крайне желательным».

Участники рынка особенно ждали от Федрезерва сигналов по поводу того, когда центробанк приступит к сокращению активов на своем балансе, объем которых достиг $9 трлн. Пауэлл сказал, что официальное заявление по этому вопросу может быть сделано уже в мае, и сейчас руководство центробанка, «по сути, просто завершает согласование деталей».

По словам Пауэлла, Федрезерв будет снижать объем активов на балансе примерно теми же способами, что и ранее, но, возможно, более активными темпами. Это означает, что центробанк, скорее всего, воздержится от прямых продаж облигаций, а просто будет дожидаться их погашения.

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Тэги: США, ФРС, ПАУЭЛЛ, ВЫСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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