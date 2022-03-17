Байден пообещал и дальше поддерживать Украину

Президент США Джо Байден в среду пообещал продолжать поддерживать Украину и назвал значимым видеообращение украинского лидера Владимира Зеленского к американскому конгрессу.

«Мы собираемся продолжить помогать им, в то время, как они борются за свободу, демократию и выживание», - заявил Байден, выступая в Белом доме, говоря об Украине.

Кроме того, американский президент назвал «важным» обращение президента Украины Владимира Зеленского к конгрессу США ранее в среду.

«Я благодарю президента Зеленского за его пылкий посыл этим утром. Это была убедительная и важная речь», - отметил Байден.

По сообщению Associated Press, Байден вновь раскритиковал действия РФ в Украине. Отвечая на вопрос американского журналиста о президенте РФ Владимире Путине, Байден заявил, что по его мнению, «это военный преступник».

Как сообщалось, Зеленский ранее в среду в видеообращении к конгрессу США вновь призвал Вашингтон учредить «гуманитарную» бесполетную зону над его страной, а если это невозможно - то поставлять Киеву такие вооружения, как С-300. Байден же в среду объявил, что разрешил доставить Украине дополнительную военную помощь ещё на $800 млн.