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Дальнее зарубежье 17.03.2022 00:23

Байден пообещал и дальше поддерживать Украину

Президент США Джо Байден в среду пообещал продолжать поддерживать Украину и назвал значимым видеообращение украинского лидера Владимира Зеленского к американскому конгрессу.

«Мы собираемся продолжить помогать им, в то время, как они борются за свободу, демократию и выживание», - заявил Байден, выступая в Белом доме, говоря об Украине.

Кроме того, американский президент назвал «важным» обращение президента Украины Владимира Зеленского к конгрессу США ранее в среду.

«Я благодарю президента Зеленского за его пылкий посыл этим утром. Это была убедительная и важная речь», - отметил Байден.

По сообщению Associated Press, Байден вновь раскритиковал действия РФ в Украине. Отвечая на вопрос американского журналиста о президенте РФ Владимире Путине, Байден заявил, что по его мнению, «это военный преступник».

Как сообщалось, Зеленский ранее в среду в видеообращении к конгрессу США вновь призвал Вашингтон учредить «гуманитарную» бесполетную зону над его страной, а если это невозможно - то поставлять Киеву такие вооружения, как С-300. Байден же в среду объявил, что разрешил доставить Украине дополнительную военную помощь ещё на $800 млн.

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Тэги: США, УКРАИНА, ОБЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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