В Германии выявили за сутки почти 300 тыс. случаев COVID-19, думают об обязательной вакцинации

В парламенте ФРГ ведется обсуждение темы обязательной вакцинации для граждан против COVID-19 на фоне ускорения распространения инфекции, передает агентство Associated Press.
Изначально власти предложили сделать обязательной вакцинацию только для взрослого населения. Некоторые выступают против этого решения, настаивая на том, что вакцинация должна стать обязательной для населения старше 50 лет. Также есть в Германии и те, кто считает, что обязательная вакцинация в стране не нужна.
Тема вакцинации в стране начала звучать еще громче на фоне статистики заражений за последние дни. За последние сутки в стране выявили рекордно высокое число заразившихся коронавирусом с начала пандемии - свыше 294 тыс. человек.
Несмотря на это, отмечает агентство, многие официальные лица страны настаивают на отмене ограничений. Ослабить некоторые меры могут уже в воскресенье, 20 марта, сообщает оно.
"Это шаг к возвращению к нормальной жизни, и это то, что нам нужно", - считает министр финансов Кристиан Линднер.
При этом правительство Германии может пойти на то, чтобы в 16 федеральных землях ФРГ власти сами определяли, какие меры нужны.
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