Лукашенко советует Зеленскому заключить с Путиным договор, а то потом придется подписывать капитуляцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что наилучшим решением для президента Украины Владимира Зеленского в нынешней ситуации было бы подписание договора с Россией.
"Россия предлагает Украине - я это абсолютно точно знаю - абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции", - заявил Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.
Фрагмент его интервью японскому телеканалу TBS опубликовал близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал "Пул Первого".
По мнению Лукашенко "Россия в этой войне не проиграет".
"В этом вы 100% убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я", - заявил белорусский президент.
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