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СНГ 17.03.2022 16:31

Лукашенко советует Зеленскому заключить с Путиным договор, а то потом придется подписывать капитуляцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что наилучшим решением для президента Украины Владимира Зеленского в нынешней ситуации было бы подписание договора с Россией.

"Россия предлагает Украине - я это абсолютно точно знаю - абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции", - заявил Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.

Фрагмент его интервью японскому телеканалу TBS опубликовал близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал "Пул Первого".

По мнению Лукашенко "Россия в этой войне не проиграет".

"В этом вы 100% убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я", - заявил белорусский президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ДОГОВОР


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