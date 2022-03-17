Лукашенко советует Зеленскому заключить с Путиным договор, а то потом придется подписывать капитуляцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что наилучшим решением для президента Украины Владимира Зеленского в нынешней ситуации было бы подписание договора с Россией.

"Россия предлагает Украине - я это абсолютно точно знаю - абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции", - заявил Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.

Фрагмент его интервью японскому телеканалу TBS опубликовал близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал "Пул Первого".

По мнению Лукашенко "Россия в этой войне не проиграет".

"В этом вы 100% убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я", - заявил белорусский президент.