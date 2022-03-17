Польский премьер пообещал Грузии поддержку на пути вступления в ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий получил в Грузии заверения в стремлении Тбилиси помочь в урегулировании ситуации на Украине.

"Есть слухи, что Грузия не до конца включена в эти санкции (против России - ИФ), но господин премьер-министр убедил меня, что Грузия делает все возможное, чтобы остановить эту агрессию, защитить демократические ценности, суверенитет и территориальную целостность Украины", - заявил Моравецкий в четверг в Батуми на совместном брифинге с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.

"Польша будет поддерживать Грузию на ее пути вступления в Евросоюз. Мы уверены, что все страны имеют право выбора своего пути", - сказал Моравецкий.