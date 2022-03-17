Банк Англии ожидаемо повысил ставку до 0,75% с 0,5%

Банк Англии по итогам мартовского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 0,75% с 0,5%, как и ожидало большинство аналитиков и экономистов.
Таким образом, ставка была повышена третий раз подряд с декабря и также третий раз с начала пандемии коронавируса.
Решение поддержали восемь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC), тогда как один выступил за сохранение ставки на уровне 0,5%, говорится в пресс-релизе банка.
Подъем ставки до 0,75% возвращает стоимость заимствований в Великобритании к уровням, наблюдавшимся до пандемии коронавируса.
Банк Англии принял решение поднять ставку на фоне устойчиво высокой инфляции.
Согласно опубликованным в прошлом месяце официальным статистическим данным, потребительские цены в Великобритании в январе 2022 года подскочили на 5,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Январский показатель стал максимальным с марта 1992 года.
Банк Англии ожидает, что инфляция продолжит ускоряться в ближайшие месяцы, достигнув около 8% во втором квартале 2022 года, и, вероятно, поднимется еще выше позднее в текущем году.
Как сообщается в пресс-релизе регулятора, ситуация на Украине привела к еще большему существенному увеличению цен на энергоносители и другие сырьевые товары, включая стоимость продуктов питания. Кроме того, ситуация, вероятно, усугубит проблемы с цепями поставок в мире и существенно усилит неопределенность в отношении прогноза мировой экономики.
Банк Англии ожидает, что инфляционное давление в мире значительно усилится в течение ближайших нескольких месяцев, тогда как рост экономик, являющихся импортерами энергоресурсов, включая Великобританию, вероятно, замедлится.
В условиях текущей ситуации на рынке труда устойчивых признаков существенного ценового давления в стране, а также риска сохранения этого давления члены MPC сочли повышение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта на мартовском заседании целесообразным, отмечается в пресс-релизе.
С учетом текущей оценки экономической ситуации Банк Англии ожидает, что дальнейшее умеренное ужесточение денежно-кредитной политики может оказаться оправданным в ближайшие несколько месяцев. MPC будет оценивать ситуацию, опираясь на поступающие данные и их влияние на среднесрочную инфляцию.
Эксперты прогнозируют, что британский ЦБ повысит ставку на заседании в мае, таким образом, она достигнет 1%.
Фунт стерлингов в ходе торгов в четверг после итогов заседания Банка Англии дешевеет к доллару США на 0,27% и торгуется на уровне $1,3114 по сравнению с $1,3149 на закрытие предыдущих торгов.
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