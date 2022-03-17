Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club

16 марта начались очередные выборы председателя правления, членов правления, председателей и членов комитетов и рабочих групп Caspian Energy Club. В первый день выборов был организован Grand CEO Lunch с участием руководителей и представителей более чем 20-ти государственных структур и 130-ти компаний. Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор группы Caspian Energy Club Тельман Алиев.
“Ежегодно в третий день, третьей недели, третьего месяца Caspian Energy Club проводит выборы нового руководства. Каждые выборы - это новая страница в истории Caspian Energy Club, который в этом году отмечает свое 20-летие.
В период пандемии мы постарались быть наиболее активными и полезными, и с 30-ого марта 2020-го года по сей день организовали более 270-ти мероприятий в онлайн и офлайн формате. Сегодня мы вручая сертификаты благодарности государственным чиновникам и представителям частных компаний лишний раз подчеркиваем то, что все мы являемся большой семьей, и все мы стараемся для еще большего развития инвестиционного и бизнес климата в Азербайджане. За период пандемии мы стали ведущей международной площадкой для бизнес нетворкинга в нашем регионе” - отметил Тельман Алиев.
Следует отметить что на мероприятии участвовали Эльмир Велизаде - Заведующий сектором по работе с цифровыми медиа отдела по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджана, Руфат Гулиев – Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, Орхан Мамедов – Председатель правления Агентства малого и среднего бизнеса (KOBIA), Юсиф Абдуллаев – Исполняющий обязанности президента AZPROMO, Самира Мусаева – Заместитель начальника Государственной Налоговой Службы при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, Рустам Шахбазов – Заместитель начальника Государственной Службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, Мустафа Аббасбейли – Председатель правления Государственной Службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты Азербайджанской Республики, Фуад Гейдаров – Начальник Государственной Службы трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Исмаил Гусейнов – Первый заместитель председателя Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, Эльхан Асадов - Заместитель начальника Государственного Агентства по надзору за безопасностью в строительстве при Министерстве по чрезвычайным ситуациям, Зия Алиев - Генеральный директор Центрального Банка Азербайджана, Орхан Алиев – Заместитель председателя правления Государственного Рекламного Агентства Азербайджанской Республики.
Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес - власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.
Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.
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