Европейские энергетические компании просят центробанки об экстренной помощи

Европейские трейдеры и производители энергоносителей призвали правительства и центробанки оказать отрасли немедленную помощь в осуществлении торговых операций на рынке деривативов на фоне резкого роста цен на энергоносители и другое сырье.

Европейская федерация энергетических трейдеров (EFET), в которую входят в том числе BP, Shell, Vitol и Trafigura, написала открытое письмо, в котором утверждается, что отрасли требуется "ограниченная по времени экстренная поддержка ликвидностью, чтобы обеспечить функционирование оптового рынка газа и электроэнергии". Выдержки из послания приводит Financial Times.

Сырьевой рынок столкнулся с рядом серьезных проблем, вызванных пандемией, причем эти проблемы усугубились в последние недели после начала военной операции России на Украине.

"С конца февраля 2022 года и без того сложная ситуация только ухудшилась, и все больше участников энергетического рынка находятся в положении, когда их возможности привлекать дополнительные источники ликвидности резко снизились, или, в ряде случаев, такие возможности исчерпаны", - говорится в письме, датированном 8 марта и направленном участникам рынка и регуляторам.

В частности, даже устойчивые компании с хорошими финансовыми показателями теперь не могут получить ликвидность, чего раньше нельзя было и предположить, говорится в письме. Члены EFET также озвучили свою обеспокоенность представителям центробанков, сообщают источники.

Организация опасается, что банки будут принудительно закрывать короткие позиции на различные энергоносители после скачка цен (ситуация, также называемая "маржин-колл", привела к недельной приостановке торгов никелем), и призывает Европейский центральный банк, Банк Англии и Европейский инвестиционный банк (European Investment Bank, EIB) оказать помощь через коммерческие банки.

"Основная цель - обеспечить нормальное функционирование рынка фьючерсов и других деривативных энергетических контрактов, - сказал в исполнительный вице-председатель правления EFET Питер Стайлс. - Производители газа, европейские импортеры и поставщики электроэнергии должны сохранить возможность хеджирования своих позиций".

По его словам, хеджирование рисков можно осуществлять и внебиржевыми средствами. При этом Стайлс добавил, что участникам рынка нужна "ликвидность, глубина и четкие ценовые сигналы, которые предоставляют фьючерсные биржи с централизованным клирингом".

Центробанки могут предоставить экстренную ликвидность в периоды турбулентности для поддержки участников рынка. Как правило, это выражается в форме льготных кредитов, выдаваемых под обеспечение активами.

Руководство ЕЦБ внимательно следит за развитием ситуации на мировых сырьевых рынках, в частности на рынке деривативов, отметил на прошлой неделе заместитель председателя банка Луис де Гиндос.