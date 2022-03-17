Узбекистан рассматривает возможность закупки нефти в Иране

Монопольный оператор нефтегазового комплекса Узбекистана - АО "Узбекнефтегаз" - рассматривает возможность закупки в Иране нефти, а также совместной с этой страной реализации проектов по переработке углеводородов, сообщила пресс-служба компании в четверг.
Делегация "Узбекнефтегаза" провела в Тегеране переговоры с руководством Национальной нефтяной компании Ирана (NIOC) и Национальной нефтехимической компании (NPC).
"В ходе переговоров с NIOC были рассмотрены возможности поставок в Узбекистан сырой нефти, совместной реализации инвестиционных проектов по переработке нефти и газа, локализации", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, NPC предложила для совместной реализации с узбекскими компаниями семь проектов по производству метанола, аммиака, пропилена и полипропилена по иранским "ноу-хау" и лицензиям.
В Узбекистане из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало.
По данным статистики, добыча нефти в стране в 2021 году составила 774 тыс. тонн, газа - 53,802 млрд кубометров. Между тем, мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют обеспечивать добычу в объеме порядка 8 млн тонн жидких углеводородов и 70 млрд куб. м газа в год.
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