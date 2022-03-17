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Дальнее зарубежье 17.03.2022 17:44

Глава МИД Франции подтвердил выделение Украине финансовой помощи в 300 млн евро

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел в четверг телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и сообщил ему о готовности Парижа выделить Киеву 300 млн евро финансовой помощи.

"Министр подтвердил выделение в ближайшие дни пакета финансовой помощи в 300 млн евро в соответствии с обязательством президента республики (Эмманюэля Макрона), данным президенту (Владимиру) Зеленскому", - говорится в коммюнике французского МИД.

В документе отмечается, что Ле Дриан и Кулеба провели подробное обсуждение поддержки, оказываемой Украине Францией совместно с её партнерами в контексте военной операции на украинской территории.

Глава МИД Франции заверил своего собеседника в том, что французская сторона продолжит свои усилия на уровне Евросоюза по ужесточению санкционной нагрузки на Россию.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ФИНПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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