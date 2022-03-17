Глава МИД Франции подтвердил выделение Украине финансовой помощи в 300 млн евро

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел в четверг телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и сообщил ему о готовности Парижа выделить Киеву 300 млн евро финансовой помощи.

"Министр подтвердил выделение в ближайшие дни пакета финансовой помощи в 300 млн евро в соответствии с обязательством президента республики (Эмманюэля Макрона), данным президенту (Владимиру) Зеленскому", - говорится в коммюнике французского МИД.

В документе отмечается, что Ле Дриан и Кулеба провели подробное обсуждение поддержки, оказываемой Украине Францией совместно с её партнерами в контексте военной операции на украинской территории.

Глава МИД Франции заверил своего собеседника в том, что французская сторона продолжит свои усилия на уровне Евросоюза по ужесточению санкционной нагрузки на Россию.