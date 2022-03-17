Лукашенко распорядился о расчетах Белaруси по внешнему долгу в национальной валюте

Правительству Белоруссии, белорусским предприятиям и банкам разрешено исполнять обязательства по внешнему долгу перед странами, которые ввели санкции в отношении Белоруссии. Соответствующее решение закреплено указом президента Белоруссии "О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики".

"В случае введения со стороны недружественных стран ограничительных мер, которые предполагают фактическое замораживание реализуемых на территории республики Беларусь инвестиционных проектов, приостановку их финансирования, лишение технической возможности проведения расчетов по государственному долгу в иностранной валюте, министерству финансов, банкам-агентам, иным юридическим лицам предоставляется право по решению Совета министров (его президиума) обеспечивать исполнение обязательств перед такими странами в национальной валюте", - говорится в комментарии Минфина Белоруссии к указу.

Документом предусмотрен ряд иных ответных мер в отношении иностранных компаний-резидентов стран, применивших санкции по отношению в Белоруссии.

Так, правительству предоставлено право вводить сбор за досрочное расторжение договоров (кредитных, арендных и т.п.), инициированное иностранными организациями или гражданами из государств, принявших решение о введении санкций в отношении белорусских юридических и физических лиц.

Также, в качестве ответной меры реагирования в отношении таких государств, правительство вправе приостанавливать исполнение международных соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных Белоруссией с этими государствами.

С целью предотвращения вывода капитала из страны устанавливается запрет на отчуждение участниками (акционерами) юридических лиц Белоруссии, которые являются резидентами государств, введших санкции, долей (акций) в уставных фондах белорусских компаний по перечню, определяемому правительством. Также правительству предоставлено право устанавливать повышенную ставку налога на доходы иностранных организаций в отношении выплат (дивиденды, роялти, процентные доходы).