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Регион 17.03.2022 17:41

Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин в четверг провели телефонные переговоры о ситуации на Украине, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Издание "Сабах" отмечает, что Эрдоган обсудил с Путиным тему Украины.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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