Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин в четверг провели телефонные переговоры о ситуации на Украине, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Издание "Сабах" отмечает, что Эрдоган обсудил с Путиным тему Украины.

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