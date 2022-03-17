Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин в четверг провели телефонные переговоры о ситуации на Украине, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Издание "Сабах" отмечает, что Эрдоган обсудил с Путиным тему Украины.
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