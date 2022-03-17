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Макроэкономика 17.03.2022 17:59

ЦБ Турции сохранил ставку на уровне 14%, несмотря на скачок инфляции до рекорда за 20 лет

Центробанк Турции не стал менять ключевую процентную ставку в четверг по итогам третьего месяца подряд, несмотря на продолжающийся сильный рост потребительских цен.

Ставка по семидневным операциям РЕПО оставлена на уровне 14%, как и ожидало подавляющее большинство экспертов.

В феврале инфляция в Турции ускорилась до 54,4% с 48,7% месяцем ранее. Показатель стал максимальным за 20 лет. В заявлении ЦБ страны по итогам заседания в четверг отмечается, что резкий рост потребительских цен был обусловлен увеличением стоимости энергоресурсов из-за вооруженного конфликта между РФ и Украиной, ограничением предложения и ростом спроса, а также проблемами в глобальных цепочках поставок.

Регулятор ожидает, что процесс замедления инфляции начнется на фоне "предпринимаемых мер для обеспечения устойчивой ценовой и финансовой стабильности, наряду с разрешением продолжающегося регионального конфликта".

Турецкий Центробанк предпочитает придерживаться "новой экономической модели", сопровождающейся слабой национальной валютой (лирой) и низкими процентными ставками.

В прошлом году в сентябре ЦБ Турции снизил ставку на 500 базисных пунктов, несмотря на то, что многие Центробанки государств emerging markets ужесточали денежно-кредитную политику для сдерживания глобального ценового давления. Турецкий ЦБ пошел на столь агрессивное смягчение политики под давлением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, считающего, что это может поддержать экономический рост.

Лира дешевеет относительно доллара США на торгах в четверг. Стоимость американской валюты составляет 14,7561 лиры по сравнению с 14,6116 лиры на закрытие предыдущей сессии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЦБ, СТАВКА


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