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СНГ 17.03.2022 18:14

Чавушоглу заявил, что прекращение огня на Украине стало более вероятным

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что после его поездки в Россию и на Украину вероятность прекращения огня на Украине стала выше.

"Итоги визитов в две страны (Россию и на Украину - ИФ) усилили надежды на прекращение огня", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Глава МИД Турции также сказал, что "в случае формирования площадки для достижения договоренности по вопросам, которые близки к согласованию", также становится весьма возможной встреча лидеров России и Украины.

Чавушоглу добавил, что Киев считает необходимым включить Турцию в число гарантов возможного соглашения по безопасности на Украине.

10 марта главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели встречу с Чавушоглу в Анталье на "полях" Анатолийского дипломатического форума. После этих переговоров Чавушоглу заявлял, что на встрече в Анталье, в частности, обсуждались перспективы встречи президента РФ Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

В начале марта Чавушоглу заявлял, что Турция "принципиально" не намерена присоединяться к санкциям против России.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА, ПЕРЕМИРИЕ


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