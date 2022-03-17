Совет безопасности ООН в четверг проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном, который контролирует движение "Талибан" (террористическая организация), сообщают турецкие СМИ.
"За" проголосовали почти все - 14 участников заседания, - от голосования воздержалась только Россия, отмечают СМИ.
При этом СМИ напоминают, что новым властям страны еще предстоит признание со стороны международного сообщества.
Движение "Талибан" в июле-августе 2021 года практически без особого сопротивления взяло под свой контроль все провинции Афганистана. 15 августа боевики движения вошли в Кабул, столицу страны, откуда спешно бежали президент Ашраф Гани и члены его кабинета. До сих пор движение "Талибан" официально не признано ни одним государством мира.
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