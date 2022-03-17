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Дальнее зарубежье 17.03.2022 20:46

В ООН проголосовали за восстановление связей с контролируемым "Талибаном" Афганистаном

Совет безопасности ООН в четверг проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном, который контролирует движение "Талибан" (террористическая организация), сообщают турецкие СМИ.

"За" проголосовали почти все - 14 участников заседания, - от голосования воздержалась только Россия, отмечают СМИ.

При этом СМИ напоминают, что новым властям страны еще предстоит признание со стороны международного сообщества.

Движение "Талибан" в июле-августе 2021 года практически без особого сопротивления взяло под свой контроль все провинции Афганистана. 15 августа боевики движения вошли в Кабул, столицу страны, откуда спешно бежали президент Ашраф Гани и члены его кабинета. До сих пор движение "Талибан" официально не признано ни одним государством мира.

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Тэги: ООН, АФГАНИСТАН, СВЯЗИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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