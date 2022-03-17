Нефть резко ускорила рост, Brent - $106,5 за баррель, WTI снова выше $100

Нефтяные котировки продолжили дорожать вечером в четверг, поскольку внимание инвесторов вновь переключилось на проблемы со стороны предложения. До этого топливо дешевело три дня подряд на опасениях сокращения спроса.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:12 увеличились в цене на $8,45 (8,62%) - до $106,47 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $7,44 (7,83%) - до $102,48 за баррель.

Международное энергетическое агентство ранее спрогнозировало, что РФ может сократить добычу в апреле на 3 млн б/с на фоне санкций и отказов покупателей нефти из-за рубежа.

МЭА предупреждает, что сокращение производства в России грозит вызвать глобальный шок предложения. При этом среди других стран ОПЕК+ только Саудовская Аравия и ОАЭ обладают существенными резервными мощностями, которые могли бы немедленно помочь компенсировать сокращение поставок из РФ.

Такой прогноз МЭА усилил опасения по поводу предложения и подстегнул цены, отметила инвестиционный директор Interactive Investor Виктория Сколар. "Но если война на Украине будет демонстрировать робкие признаки деэскалации, недавние максимумы в районе $140 за баррель, вызванные геополитической премией, едва ли в ближайшее время повторятся", - добавила она.