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Социум 17.03.2022 21:05

G7 призывает срочно оказать гумпомощь Украине

Страны G7 считают необходимым наращивать гуманитарное содействие Украине и напоминают, что от продовольственных поставок из этой страны зависит целый ряд государств, говорится в заявлении группы по итогам переговоров глав МИД G7.

В документе отмечается, что "гуманитарные усилия важны крайне необходимы для Украины", а ситуация вокруг этой страны "имеет массированные последствия для продовольственной безопасности и цен во многих странах, которые зависят от поставок украинского сельскохозяйственного сектора".

Министры также подтвердили важность увеличения международной помощи странам, которые граничат с Украиной, и которые сталкиваются с "беспрецедентным" потоком беженцев с Украины. В этой связи министры особо упомянули Молдову, которая принимает больше всего беженцев при расчете на душу местного населения. Страны G7 также договорились обсуждать вопросы содействия Молдовы в рамках Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Министры также приветствовали решение Международного суда ООН о необходимости для России остановить спецоперацию на Украине и призвали Москву действовать в соответствии с обеспечительными мерами, которые, по мнению суда, необходимо принять в данном случае.

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Тэги: G7, УКРАИНА, СИТУАЦИЯ, ГУМПОМОЩЬ


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