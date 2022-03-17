G7 призывает срочно оказать гумпомощь Украине

Страны G7 считают необходимым наращивать гуманитарное содействие Украине и напоминают, что от продовольственных поставок из этой страны зависит целый ряд государств, говорится в заявлении группы по итогам переговоров глав МИД G7.
В документе отмечается, что "гуманитарные усилия важны крайне необходимы для Украины", а ситуация вокруг этой страны "имеет массированные последствия для продовольственной безопасности и цен во многих странах, которые зависят от поставок украинского сельскохозяйственного сектора".
Министры также подтвердили важность увеличения международной помощи странам, которые граничат с Украиной, и которые сталкиваются с "беспрецедентным" потоком беженцев с Украины. В этой связи министры особо упомянули Молдову, которая принимает больше всего беженцев при расчете на душу местного населения. Страны G7 также договорились обсуждать вопросы содействия Молдовы в рамках Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Министры также приветствовали решение Международного суда ООН о необходимости для России остановить спецоперацию на Украине и призвали Москву действовать в соответствии с обеспечительными мерами, которые, по мнению суда, необходимо принять в данном случае.
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