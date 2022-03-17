Запуск миссии ExoMars без участия России возможен не ранее 2026 года - ESA

Запуск миссии ExoMars к поверхности Марса, который планировался на 2022 год в сотрудничестве с госкорпорацией "Роскосмос", теперь возможен не ранее 2026 года, сообщил глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер.

"Запуск без "Роскосмоса" делает осуществление проекта в 2022 году невозможным. Другими словами, стартовое окно для ExoMars будет потеряно", - сообщил Ашбахер.

"Если мы рассматриваем два варианта: с европейскими партнёрами или американцами и французами или же в комбинации, реалистично он (проект - ИФ) не будет осуществлён до 2026 года, даже это очень затруднительно. (...) 2022 потерян, если мы хотим запустить европейцами или европейцами с США, 2026 - это самая ранняя возможность", - отметил глава агентства.

28 февраля в ESA сообщили, что запуск российско-европейского аппарата ExoMars в 2022 году маловероятен из-за санкций в отношении России. 10 марта Рогозин заявлял, что запуск российско-европейского космического аппарата ExoMars-2022 в этом году, скорее всего, не состоится из-за деструктивной позиции ESA.

В марте 2020 года ESA и "Роскосмос" сообщили о переносе запуска ExoMars с 2020 на 2022 год в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний обновленного оборудования, а также трудностями в работе, возникшими из-за пандемии коронавируса.

ExoMars - совместная программа ESA и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.

Станция ExoMars состоит из европейского перелетного модуля и российского спускаемого аппарата (десантного модуля). В состав последнего входят российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin.

В рамках совместной программы исследования Марса первая межпланетная станция ExoMars была запущена 14 марта 2016 года ракетой-носителем "Протон-М" c космодрома Байконур. 19 октября 2016 года она успешно вышла на орбиту планеты, однако посадочный модуль разбился при посадке.