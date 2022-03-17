ВТБ до 30 марта сообщит своим клиентам, каким финансовым организациям передаст их иностранные активы, говорится в клиентской рассылке "ВТБ брокера", которая есть в распоряжении "Интерфакса".

"Из-за сложившейся ситуации на финансовых рынках и ограничений, наложенных иностранными государствами на банк ВТБ, в целях заботы о наших клиентах и защиты их интересов мы приняли решение передать обслуживание иностранных ценных бумаг в другие ведущие финансовые организации РФ. Мы пошли на такой шаг, чтобы вы сохранили возможность покупать и продавать любые активы без ограничений", - говорится в рассылке.

Если не перевести активы к другому брокеру, их может заморозить на неопределенный срок вышестоящий иностранный депозитарий, как отмечается в рассылке.

В таком случае клиенту придется самостоятельно обратиться в управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США или аналогичные ведомства других иностранных государств, чтобы разблокировать ценные бумаги и перевести их к другому брокеру.

"В связи с ситуацией на финансовых рынках и ограничениями, наложенными иностранными государствами на банк ВТБ, в интересах наших клиентов мы приняли решение передать обслуживание иностранных ценных бумаг в другие ведущие финансовые организации РФ. Этот шаг позволит защитить активы частных инвесторов и обеспечить им возможность покупать и продавать любые активы без ограничений", - прокомментировали рассылку в ВТБ.

Как сообщалось два дня назад, ВТБ пообещал вернуть клиентам возможность проводить операции с иностранными ценными бумагами.

"Банк ВТБ делает все, чтобы защитить интересы клиентов в условиях санкций и обеспечить для них возобновление возможности проведения операций с иностранными ценными бумагами", - отмечалось в сообщении банка.

24 февраля "ВТБ Мои инвестиции" рекомендовал своим розничным клиентам в кратчайшие сроки сократить или закрыть маржинальные позиции по портфелям иностранных ценных бумаг в связи высокой волатильностью на финансовом рынке.

"Это необходимо для минимизации риска ваших портфелей в этих условиях. Возможно увеличение ставок риска вплоть до полного исключения ценных бумаг из списка маржинальных бумаг", - говорилось в сообщении.

ВТБ в конце февраля вместе с рядом других российских банков стал объектом блокирующих санкций США. На данный момент это самый сильный санкционный удар по российскому финансовому сектору за всю историю рестрикций, начиная с 2014 года.