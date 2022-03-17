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Бизнес и законодательство 17.03.2022 22:47

Schneider Electric приостановила инвестиции и поставки в РФ и Беларусь

Французская Schneider Electric с 24 февраля приостановила новые инвестиции и поставки в рамках новых проектов в Россию и Беларусь, сообщила компания.

Компания следует всем санкциям, введенным в юрисдикциях, в которых она ведет работу.

Schneider Electric является одним из мировых лидеров в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации.

Развитие российского промышленного производства - основа долгосрочной стратегии Schneider Electric. Компания уже вложила более $1 млрд в российские производственные мощности, говорится в российском разделе на сайте компании.

Более 60% продукции, поставляемой Schneider Electric российским клиентам, производится в России на 5 собственных заводах компании. Широкий спектр электротехнической продукции по лицензии Schneider Electric выпускается российскими партнерами в полном соответствии с мировыми стандартами качества, указано на описании компании на ее сайте.

В число активов Schneider Electric в РФ, в частности, входят завод в Ленинградской области "ЭлектроМоноблок" (производит низковольтные автоматические аппараты, элегазовые моноблоки, устройства релейной защиты), "Электрощит" в Самаре. Также компания ведет работу в центре инноваций в Иннополисе и лаборатории инноваций в Сколково.

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Тэги: РОССИЯ, SCHNEIDER, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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