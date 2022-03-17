Schneider Electric приостановила инвестиции и поставки в РФ и Беларусь

Французская Schneider Electric с 24 февраля приостановила новые инвестиции и поставки в рамках новых проектов в Россию и Беларусь, сообщила компания.
Компания следует всем санкциям, введенным в юрисдикциях, в которых она ведет работу.
Schneider Electric является одним из мировых лидеров в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации.
Развитие российского промышленного производства - основа долгосрочной стратегии Schneider Electric. Компания уже вложила более $1 млрд в российские производственные мощности, говорится в российском разделе на сайте компании.
Более 60% продукции, поставляемой Schneider Electric российским клиентам, производится в России на 5 собственных заводах компании. Широкий спектр электротехнической продукции по лицензии Schneider Electric выпускается российскими партнерами в полном соответствии с мировыми стандартами качества, указано на описании компании на ее сайте.
В число активов Schneider Electric в РФ, в частности, входят завод в Ленинградской области "ЭлектроМоноблок" (производит низковольтные автоматические аппараты, элегазовые моноблоки, устройства релейной защиты), "Электрощит" в Самаре. Также компания ведет работу в центре инноваций в Иннополисе и лаборатории инноваций в Сколково.
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