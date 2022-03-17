Великобритания приостановила обмен налоговой информацией с Россией

Великобритания полностью приостановила обмен налоговой информацией с Россией и Беларусью.
"Приостановка обмена налоговой информацией, которая вступит в силу сегодня, означает, что Россия больше не будет получать информацию по любому из соглашений Великобритании об обмене информацией: "Обмен информацией по запросу" (EoIR), "Единый стандарт отчетности" (CRS) или "Обмен страновыми отчетами" (CBCR), - отмечается в сообщении британского Казначейства.
Великобритания обменивается налоговой информацией с Россией в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым вопросам, а также в рамках двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения.
Решение приостановить обмен налоговой информацией гарантирует, что Великобритания не будет предоставлять российским властям информацию, которая может привести к увеличению налоговых льгот или доходов для РФ, говорится в сообщении.
Великобритания стремится оказать "решающее экономическое давление" на власти РФ, поэтому "было бы неправильно продолжать обмен налоговой информацией с Россией и Беларусью", приводятся в сообщении слова финансового секретаря казначейства Люси Фрейзер.
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