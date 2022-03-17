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Финансы 17.03.2022 21:35

Фондовые индексы Европы завершили торги разнонаправленно на решениях ФРС, Банка Англии

Рынки акций стран Западной Европы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой основных индексов.

Сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 к закрытию торгов поднялся на 0,45% и составил 450,49 пункта.

Германский индекс DAX снизился на 0,36%, итальянский FTSE MIB - на 0,66%, тем временем французский САС 40 вырос на 0,36%, испанский IBEX 35 - на 0,38%, британский FTSE 100 - на 1,25%.

Инвесторы оценивают решение ФРС поднять ставку впервые за последние 4 года на 25 базисных пунктов по итогам мартовского заседания. Теперь диапазон ставки составляет 0,25-0,5% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ готов ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики в случае необходимости. Решение о подъеме ставки и о размере повышения будет приниматься на каждом отдельном заседании в зависимости от поступающих статданных, отметил он.

Более того, как показал прогноз руководства Федрезерва, члены FOMC ожидают еще 6 повышений ставки в течение 2022 года, до 1,875%.

Тем временем Банк Англии по итогам мартовского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 0,75% с 0,5%, как и ожидало большинство аналитиков и экономистов. Таким образом, ставка была повышена третий раз подряд с декабря и также третий раз с начала пандемии коронавируса.

Британский центробанк принял решение поднять ставку на фоне устойчиво высокой инфляции. Регулятор ожидает, что инфляция продолжит ускоряться в ближайшие месяцы, достигнув около 8% во втором квартале 2022 года, и вероятно, поднимется еще выше позднее в текущем году. В этой связи Банк Англии считает, что дальнейшее умеренное ужесточение денежно-кредитной политики может оказаться оправданным в ближайшие несколько месяцев.

Эксперты прогнозируют, что британский ЦБ повысит ставку на заседании в мае, таким образом, она достигнет 1%.

Потребительские цены в еврозоне в феврале увеличились на 5,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Это максимальный показатель за всю историю подсчетов.

Инфляция ускорилась по сравнению с 5,1% в январе.

Предварительно было объявлено о росте потребительских цен на 5,8%. Эксперты The Wall Street Journal ожидали такого же увеличения.

Котировки акций французской Veolia Environnement SA, оказывающей коммунальные услуги, выросли на 2,8%. Компания сообщила о сильных результатах за 2021 год и увеличила размер дивидендов до 1 евро с 0,7 евро в предыдущем году.

Бумаги британского онлайн-ритейлера Ocado Group PLC подешевели на 8,2% после того, как он сообщил, что выручка за первый финквартал сократилась на 5,7%, и ухудшил прогноз на год.

Стоимость акций британского оператора сервиса доставки еды Deliveroo PLC повысилась на 6,4%. Deliveroo завершила 2021 год увеличением выручки на 57%, валового объема транзакций - на 67%.

В лидерах падения находятся бумаги германского промышленного концерна Thyssenkrupp AG (-9,4%). СМИ со ссылкой на внутреннее письмо главы компании сообщили, что Thyssenkrupp может изменить объемы своих издержек и рассмотреть вариант выделения сталелитейного подразделения из-за ситуации на Украине.

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Тэги: ЕВРОПА, АКЦИИ, ТОРГИ, ИТОГИ


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