Украина получила через ООН гумпомощь на сумму более $400 млн - представитель генсека ООН

Украина через структуры ООН к настоящему моменту получила гуманитарную помощь в размере $407 млн, сообщил в четверг на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик.

"Уже 600 тыс. человек получили экстренную помощь (на Украине - ИФ), на которую было выделено $407 млн", - сказал он.

При этом Дюжаррик отметил, что "агентства ООН продолжают получать средства, как от частных компаний, так и от государственных".