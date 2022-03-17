Украина получила через ООН гумпомощь на сумму более $400 млн - представитель генсека ООН

Украина через структуры ООН к настоящему моменту получила гуманитарную помощь в размере $407 млн, сообщил в четверг на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик.
"Уже 600 тыс. человек получили экстренную помощь (на Украине - ИФ), на которую было выделено $407 млн", - сказал он.
При этом Дюжаррик отметил, что "агентства ООН продолжают получать средства, как от частных компаний, так и от государственных".
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