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Социум 17.03.2022 21:22

Украина получила через ООН гумпомощь на сумму более $400 млн - представитель генсека ООН

Украина через структуры ООН к настоящему моменту получила гуманитарную помощь в размере $407 млн, сообщил в четверг на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик.

"Уже 600 тыс. человек получили экстренную помощь (на Украине - ИФ), на которую было выделено $407 млн", - сказал он.

При этом Дюжаррик отметил, что "агентства ООН продолжают получать средства, как от частных компаний, так и от государственных".

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Тэги: ООН, ГУМПОМОЩЬ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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