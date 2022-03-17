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СНГ 17.03.2022 21:31

Макрон планирует скоро вновь провести разговор с Путиным

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция делает всё, чтобы прекратить военные действия на Украине, и он намерен призывать президента России Владимира Путина к миру в ближайшее время в телефонном разговоре.

"Очень скоро я буду разговаривать с ним по телефону, и я ему это повторю", - сказал Макрон в ходе ответов на вопросы во время представления в четверг своей избирательной программы на предстоящих в апреле президентских выборах.

Отвечая на вопрос, посетит ли он в ходе избирательной кампании Киев в знак солидарности с Украиной, Макрон отметил, что важно, чтобы от поездки была польза, поэтому нужно выбрать правильный момент.

"Я ничего не исключаю, но я поступлю так, когда это будет полезно", - заявил французский президент.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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