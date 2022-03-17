Макрон планирует скоро вновь провести разговор с Путиным

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция делает всё, чтобы прекратить военные действия на Украине, и он намерен призывать президента России Владимира Путина к миру в ближайшее время в телефонном разговоре.
"Очень скоро я буду разговаривать с ним по телефону, и я ему это повторю", - сказал Макрон в ходе ответов на вопросы во время представления в четверг своей избирательной программы на предстоящих в апреле президентских выборах.
Отвечая на вопрос, посетит ли он в ходе избирательной кампании Киев в знак солидарности с Украиной, Макрон отметил, что важно, чтобы от поездки была польза, поэтому нужно выбрать правильный момент.
"Я ничего не исключаю, но я поступлю так, когда это будет полезно", - заявил французский президент.
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