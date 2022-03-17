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ТЭК 17.03.2022 21:41

Иран готов поддержать РФ в условиях санкций, активизировав сотрудничество в ТЭК

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр нефти Ирана Джавад Оуджи обсудили в Москве перспективы сотрудничества двух стран-производителей нефти на мировом рынке и возможные совместные проекты на территории Исламской Республики, сообщила пресс-служба правительства России.

"Было подтверждено обоюдное стремление сторон вывести отношения на новый уровень. Важным для российской стороны является готовность Тегерана развивать сотрудничество с Россией, несмотря на антироссийские ограничения коллективного Запада", - добавил Новак, отметив роль топливно-энергетического комплекса, занимающего одно из центральных мест в деловых отношениях стран.

"Реализация намеченных совместных проектов в сферах ТЭК создаст базис для дальнейшего развития смежных отраслей и направлений нашей работы. Значительный вклад в это вносит сотрудничество в многосторонних форматах - в рамках соглашения ОПЕК+ и Форума стран-экспортёров газа. Безусловно, складывающаяся напряжённая геополитическая ситуация будет иметь свои последствия, но хотел бы обратить внимание, что Россия привержена выполнению своих контрактных обязательств перед партнёрами, и поставки энергоносителей из России останутся стабильными", - подчеркнул Новак.

По словам Оуджи, Иран готов поддержать РФ и развивать сотрудничество в более интенсивном режиме. "Россия находилась рядом с нами, когда мы подпали под санкции, поэтому сегодня мы считаем своей обязанностью быть рядом с Россией в этих трудных условиях и оказывать содействие", - заверил он.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ТЭК, КООПЕРАЦИЯ


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