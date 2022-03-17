Макрон в случае своего переизбрания намерен продолжать увеличение инвестиций в оборону

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступивший в четверг в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах 2022 года со своей программой, ее первую и значительную часть посвятил усилению независимости страны, которую, прежде всего, связал с укреплением оборонной политики.
"Нам необходимо увеличить наши инвестиции (в оборону), чтобы быть в состоянии противостоять войне высокой интенсивности, которая может вернуться на наш континент", - заявил Макрон, выступление которого транслировал телеканал BFMTV.
Президент-кандидат в случае своего переизбрания желает довести оборонный бюджет страны до 50 млрд евро к 2025 году. Макрон при этом назвал увеличенный им в ходе первого президентского мандата размер военного бюджета, который достиг в нынешнем году 40,9 млрд евро.
Он аргументировал эти планы, в частности, событиями на Украине, сообщив, что попросит военных руководителей "пересмотреть все возникающие нужды (армии) в свете войны, которую мы переживаем".
"Нам нужна нация, способная защитить себя от всех форм риска", - сказал президент.
По его словам, на уровне Евросоюза необходимо "продолжать наращивать гибкость, приспособляемость наших армий перед лицом новых типов конфликтных ситуаций". Он упомянул при этом "космическую, кибернетическую и гибридную" угрозы.
Макрон также высказался за увеличение корпуса резервистов.
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