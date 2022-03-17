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Дальнее зарубежье 17.03.2022 22:59

США рассчитывают, что Китай повлияет на РФ для урегулирования ситуации с Украиной - Блинкен

В Вашингтоне надеются, что Китай окажет необходимое влияние на РФ в связи с событиями на Украине, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы верим, что в особенности у Китая есть обязанность воспользоваться своим влиянием на президента Путина и защитить международные правила и принципы, на сохранение которых Китай претендует", - сказал он.

По его словам, однако, Китай, похоже, движется "в противоположном направлении" и не осуждает операцию РФ на Украине. Блинкен также утверждал, что Вашингтон обеспокоен изучением властями КНР возможности оказать прямую поддержку РФ поставками военного оборудования.

При этом Блинкен напомнил, что события на Украине станут одной из тем запланированного на пятницу телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Президент Байден будет говорить с председателем КНР Си Цзиньпином завтра и даст ясно понять, что Китай понесет ответственность за любые действия в поддержку российской агрессии, и мы не будем колебаться с тем, чтобы заставить платить по счетам", - подчеркнул Блинкен.

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Тэги: США, КИТАЙ, РОССИЯ, ВЛИЯНИЕ


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