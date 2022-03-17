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Дальнее зарубежье 17.03.2022 23:46

Палата представителей Конгресса США проголосовала за отзыв статуса наибольшего благоприятствования у России

Палата представителей Конгресса США в четверг поддержала законопроект о "приостановке нормальных торговых отношений с Россией", свидетельствуют результаты голосования.

За лишение РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле проголосовали 424 члена Палаты представителей, восемь конгрессменов выступили против.

Таким образом, законопроект поддержали более двух третей членов палаты, что требуется для его передачи на рассмотрение в Сенат Конгресса США.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, РОССИЯ, ТОРГОВЛЯ


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