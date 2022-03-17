Палата представителей Конгресса США проголосовала за отзыв статуса наибольшего благоприятствования у России

Палата представителей Конгресса США в четверг поддержала законопроект о "приостановке нормальных торговых отношений с Россией", свидетельствуют результаты голосования.
За лишение РФ статуса наибольшего благоприятствования в торговле проголосовали 424 члена Палаты представителей, восемь конгрессменов выступили против.
Таким образом, законопроект поддержали более двух третей членов палаты, что требуется для его передачи на рассмотрение в Сенат Конгресса США.
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