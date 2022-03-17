В Болгарии задержаны бывшие высокопоставленные чиновники в ходе спецоперации

Бывший премьер-министр Болгарии, лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов, бывший глава минфина республики Владислав Горанов, экс-председатель финансовой комиссии парламента Менда Стоянова задержаны в четверг в ходе масштабной операции полиции, информирует Болгарское национальное радио. Никаких деталей радио не сообщает, отмечая лишь, что обыски и изъятия улик продолжаются по ряду адресов. "Никто не стоит выше закона!" - написал ранее в четверг на странице в "Фейсбуке" нынешний премьер Болгарии Кирил Петков. "Вероятно, речь идет о проведенных задержаниях", - отмечает радио.

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