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Дальнее зарубежье 18.03.2022 08:56

Япония вводит санкции в отношении 15 граждан России и девяти организаций

МИД Японии объявил о введении санкций в отношении 15 российских физлиц, в числе которых официальный представитель МИД Мария Захарова, и девяти организаций в связи с ситуацией на Украине.

"С учетом нынешней международной ситуации на Украине, в целях поддержания международного мира и безопасности (...) кабинет министров согласовал такие меры, как замораживание активов для должностных лиц Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД Японии.

Согласно опубликованному списку, санкции вводятся в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, восьми замминистров обороны - Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова, Геннадия Жидко, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, начальника ГРУ Игоря Костюкова, гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, сенатора Сулеймана Керимова и члена Госдумы Андрея Скоча.

Кроме того, под санкции подпадают девять российских организаций. Среди них - "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России", Объединенная авиастроительная корпорация и другие.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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