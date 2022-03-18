Австралия ввела санкции в отношении 11 банков РФ и госструктур

Правительство Австралии ввело санкции в отношении еще 11 российских банков и государственных структур, которые управляют суверенным долгом России, сообщает МИД страны.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, обновленный санкционный список включает российский Фонд национального благосостояния и министерство финансов России.
"Австралия теперь нацелена на все российские государственные структуры, ответственные за выпуск и управление суверенным долгом России", - отмечается в пресс-релизе.
Под санкции также попали Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, Альфа-Банк и Московский Кредитный банк.
Помимо прочего, Австралия расширила список физлиц, к которым будут применяться финансовые санкции и запреты на поездки.
Теперь в этот список вошли Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг.
"Правительство Австралии вновь заявляет о нашей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины", - добавили в МИД Австралии.
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