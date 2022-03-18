Зеленский поблагодарил за поддержку президентов США и Франции

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку президентов Франции и США Эмманюэля Макрона и Джо Байдена.

В видеообращении в ночь на пятницу он сообщил, что в ходе телефонного разговора в четверг с французским президентом "скоординировали наши совместные шаги к миру. Благодарны".

"Я также благодарен президенту США Джо Байдену за новую действенную поддержку (...). Поймите, я не могу раскрыть всех деталей этой поддержки, потому что это наша тактика, наша оборона. Противник не знает, что ожидать от нас", - сказал Зеленский

Он также выразил мнение, что у федерального канцлера Германии Олафа Шольца есть шанс предоставить своей стране обновленное лидерство и "дать всей Европе мир".

"Мы видели, как Германия десятилетиями боролась за экономику. За новые российские газопроводы и старые европейские мечты. (...) Мы видим, что взгляды немцем меняются. И это очень важно. Видим, как Германия ищет новый путь. Видим, как искренне большинство немцев выступают за пересмотр старой политики. Видим, что канцлер Германии Олаф Шольц имеет большой шанс, большую миссию - дать Германии обновленное лидерство, дать Европе мир. (...) который гарантирует безопасность каждому государству в Европе и Украине", - сказал Зеленский.