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Спецгруппа ЕС по замораживанию и аресту активов российских и белорусских олигархов приступила к работе

Специальная группа Европейской комиссии по замораживанию и аресту европейских активов российских и белорусских "олигархов" приступила к работе в координации с коллегами из "большой семерки" (G7).

"Такие инициативы жизненно необходимы для быстрого замораживания и конфискации активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, против которых введены санкции", - заявил в четверг руководитель группы, комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Мы должны усиливать совместную работу по выявлению олигархов, которые помогают финансировать или организовывать акции на Украине или осуществляют незаконную деятельность на территории Союза. Наши совместные действия могут изменить мир к лучшему", - подчеркнул он.

Целевая группа Европейской комиссии "Заморозить и арестовать", созданная для координации исполнения на уровне ЕС санкций против включенных в список российских и белорусских "олигархов", приступила к работе на международном уровне. Она будет работать вместе с недавно созданной Целевой группой "Российские элиты, доверенные лица и олигархи (РЕПО)", в рамках которой ЕС взаимодействует со странами G7, а также с Австралией.

Комиссар ЕС по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мейрид Макгиннесс подчеркнула, что совместные меры оказывают значительное влияние - "российская экономика находится в свободном падении".

"Мы будем расследовать любые попытки нарушить наше санкционное законодательство, и нарушения будут иметь последствия. Наша работа направлена на то, чтобы остановить поток денег в российскую военную машину. Состоятельные олигархи, поддерживающие российскую военную машину, должны знать, что они не найдут убежища ни в ЕС, ни где-либо еще", - сказала она.

Целевая группа "Заморозить и арестовать" состоит из представителей Еврокомиссии, контактных лиц от каждого государства-члена ЕС, Евроюста, Европола и при необходимости, других агентств и органов ЕС.

На сегодняшний день 877 физических и 62 юридических лица подлежат замораживанию их активов в соответствии с санкциями ЕС в контексте российской спецоперации на Украине.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ОЛИГАРХИ


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