Макрон пообещал укреплять агропродовольственную независимость Франции, если его снова изберут президентом

Нация, которая хочет укрепить свой суверенитет, должна массивно инвестировать в сельскохозяйственную и продовольственную независимость, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Я хочу здесь воздать честь всем нашим сельхозпроизводителям. Они кормили французский народ во время кризиса пандемии. (...) А в более широком смысле кормили европейцев", - сказал Макрон, выступая в четверг со своей избирательной программой кандидата на второй президентский мандат.
Одной из главных составляющих этой программы, рассчитанной на пять лет, он объявил укрепление независимости страны в ее разных аспектах, отнеся агропродовольственный сектор к стратегически важным сторонам национального суверенитета.
Макрон пообещал, что применявшаяся при его первом мандате агропромышленная стратегия, направленная на то, чтобы производить больше продовольственной продукции высокого качества и расширять ассортимент биопродуктов, будет продолжена.
При этом он отметил задачу омолаживания квалифицированных кадров в сельском хозяйстве, где значительная часть старшего поколения сельхозпроизводителей в ближайшие годы отойдет от дел. Макрон подчеркнул необходимость обеспечить молодежи профессиональную подготовку, помощь по обустройству и условия для достойного дохода.
По словам президента, украинский кризис поставил под угрозу обеспечение Европы пшеницей.
"Теперь установлено, что, учитывая войну на Украине, через ближайшие год-полтора у нас будут глубокие продовольственные кризисы, особенно в странах, очень зависимых от Украины и России, на Ближнем Востоке и в Африке. И Европа должна быть готовой ответить на эти вызовы для самой себя, но также для своих партнеров", - предупредил Макрон.
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