Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8759 RUR   0.0177 GBR   2.2368 TRY   0.1162

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.03.2022 09:10

Макрон пообещал укреплять агропродовольственную независимость Франции, если его снова изберут президентом

Нация, которая хочет укрепить свой суверенитет, должна массивно инвестировать в сельскохозяйственную и продовольственную независимость, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я хочу здесь воздать честь всем нашим сельхозпроизводителям. Они кормили французский народ во время кризиса пандемии. (...) А в более широком смысле кормили европейцев", - сказал Макрон, выступая в четверг со своей избирательной программой кандидата на второй президентский мандат.

Одной из главных составляющих этой программы, рассчитанной на пять лет, он объявил укрепление независимости страны в ее разных аспектах, отнеся агропродовольственный сектор к стратегически важным сторонам национального суверенитета.

Макрон пообещал, что применявшаяся при его первом мандате агропромышленная стратегия, направленная на то, чтобы производить больше продовольственной продукции высокого качества и расширять ассортимент биопродуктов, будет продолжена.

При этом он отметил задачу омолаживания квалифицированных кадров в сельском хозяйстве, где значительная часть старшего поколения сельхозпроизводителей в ближайшие годы отойдет от дел. Макрон подчеркнул необходимость обеспечить молодежи профессиональную подготовку, помощь по обустройству и условия для достойного дохода.

По словам президента, украинский кризис поставил под угрозу обеспечение Европы пшеницей.

"Теперь установлено, что, учитывая войну на Украине, через ближайшие год-полтора у нас будут глубокие продовольственные кризисы, особенно в странах, очень зависимых от Украины и России, на Ближнем Востоке и в Африке. И Европа должна быть готовой ответить на эти вызовы для самой себя, но также для своих партнеров", - предупредил Макрон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az