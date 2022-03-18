Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8759 RUR   0.0177 GBR   2.2368 TRY   0.1162

Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 102.98 +7.94 Brent 106.64 +8.62

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.03.2022 09:11

Новая Зеландия ввела санкции против Путина, Мишустина, Лаврова, Шойгу

Первый пакет санкций Новой Зеландии в отношении России вступил в силу, ограничения вводятся против президента РФ Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу, сообщается на сайте новозеландского правительства.

В санкционный список попали также глава МВД Владимир Колокольцев, глава ФСБ России Александр Бортников, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки.

Кроме того, санкционные меры применяют к 19 организациям, в том числе к "Промсвязьбанку". Под санкциями оказались АО "Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод", "558 Авиационный ремонтный завод" и компания "Интеграл", а также АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Помимо того, вступил в силу запрет на поездки в отношении 364 политических деятелей, военнослужащих и журналистов.

По данным новозеландских СМИ, глава МИД страны Наная Махута заявила, что попавшим под санкции организациям запрещено перемещать в Новую Зеландию свои активы и "использовать новозеландскую финансовую систему для обхода санкций, которые могут быть введены в дальнейшем другими странами".

Министр пообещала, что в ближайшие несколько недель Новая Зеландия введет больше санкций в отношении России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НОВЗЕЛАНДИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az