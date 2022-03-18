Новая Зеландия ввела санкции против Путина, Мишустина, Лаврова, Шойгу

Первый пакет санкций Новой Зеландии в отношении России вступил в силу, ограничения вводятся против президента РФ Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу, сообщается на сайте новозеландского правительства.
В санкционный список попали также глава МВД Владимир Колокольцев, глава ФСБ России Александр Бортников, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на поездки.
Кроме того, санкционные меры применяют к 19 организациям, в том числе к "Промсвязьбанку". Под санкциями оказались АО "Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод", "558 Авиационный ремонтный завод" и компания "Интеграл", а также АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
Помимо того, вступил в силу запрет на поездки в отношении 364 политических деятелей, военнослужащих и журналистов.
По данным новозеландских СМИ, глава МИД страны Наная Махута заявила, что попавшим под санкции организациям запрещено перемещать в Новую Зеландию свои активы и "использовать новозеландскую финансовую систему для обхода санкций, которые могут быть введены в дальнейшем другими странами".
Министр пообещала, что в ближайшие несколько недель Новая Зеландия введет больше санкций в отношении России.
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