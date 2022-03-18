Манат подешевел к евро, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 18 марта сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 18 марта ЦБА установил на уровне 1,8832 манат/1EUR (17 марта - 1,8759 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 18 марта установил на уровне 0,0165 манат/1RUB (17 марта - 0,0177 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили ситуацию на Южном Кавказе и Украину
Баку и ЕС обсудили ситуацию на Южном Кавказе, энергетику и Украину
ЮНЕП готова содействовать экологической реабилитации Карабаха и Восточного Зангезура
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 465,9 млн - университет Хопкинса
Запуск миссии ExoMars без участия России возможен не ранее 2026 года - ESA
Украина получила через ООН гумпомощь на сумму более $400 млн - представитель генсека ООН
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Сенаторы США предлагают запретить импорт урана из РФ
Южная Корея и США обсудят сотрудничество в области космической безопасности
Глава МИД КНР призвал ШОС к укреплению единства в области обеспечения безопасности и противостоянию санкциям Запада
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров