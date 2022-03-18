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Транспорт и связь 18.03.2022 09:33

Временное закрытие ряда аэропортов на юге России продлено до 26 марта

Временное ограничение работы ряда аэропортов на юге России по решению авиационных властей продлено до 26 марта, сообщили журналистам в пресс-службе ГК "Аэродинамика" (управляет аэропортами Краснодара, Анапы и Сочи).

"Продление закрытия аэропортов на юге России до 03:45 26 марта 2022 года", - сообщили в ГК.

Аэропорт Сочи как временный хаб работает в штатном режиме.

Росавиация ввела запрет на полеты в ряд аэропортов центральной части и юга РФ утром 24 февраля. Запрет изначально действовал до 2 марта, затем неоднократно продлевался.

Полеты были ограничены в аэропорты следующих городов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

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