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Финансы 18.03.2022 18:01

Вознаграждение главы General Electric за 2022г снижено в три раза из-за недовольства акционеров

Вознаграждение главного исполнительного директора американского промышленного конгломерата General Electric Co. (GE) Ларри Калпа в 2022 году будет понижено c ранее объявленных $15 млн до $5 млн из-за недовольства акционеров чрезмерными, по их мнению, бонусами, сообщает MarketWatch.

В августе 2020 года совет директоров компании продлил контракт с Калпом до 2024 года и принял решение выплатить ему бонус в виде акций на сумму более $100 млн. При этом на собрании акционеров в 2021 году держатели 58% акций проголосовали против такой политики в отношении вознаграждений топ-менеджмента, что является скорее исключением для крупных компаний.

В частности, многие инвестиционные фонды, владеющие бумагами GE, отметили, что компенсация CEO не соотносится с результатами компании, которые уступают результатам конкурентов.

После обсуждений с ведущими акционерами было принято решение сократить размер компенсации Калпа в текущем году до $5 млн - при условии достижения определенных показателей. Причем в случае превышения установленных целевых показателей его вознаграждение может быть увеличено, а в случае невыполнения плана - понижено.

Капитализация GE за последние 12 месяцев сократилась почти на 10%, до $104,1 млрд.

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