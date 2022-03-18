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СНГ 18.03.2022 14:41

Лукашенко увидел в западных санкциях и открывшемся российском рынке шансом поднять с колен сельское хозяйство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкционные ограничения шансом для белорусского сельского хозяйства и отметил высокий спрос на белорусское продовольствие со стороны России.

"Сейчас мир ломается на колено, идет передел мира. (...) Сейчас момент такой. Момент тяжелый, но в то же время шикарнейший момент. Россия открыта. Нам открывается прекрасная возможность. И деньги хорошие. Нас российский рубль что, не устраивает? Устраивает. Мы можем топливо купить, сырье, ресурсы. Для сельского хозяйства лучшего времени не будет", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам АПК. Его цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

Он предупредил, что если нынешним шансом не воспользоваться, то никогда белорусское сельское хозяйство "не встанет с колен".

"Самое главное - дайте руководителям право принимать решения. В том числе и кадровые", - заявил Лукашенко.

Ранее во время посещения Глубокского молочно-консервного комбината в пятницу Лукашенко отметил, что сейчас "спрос на продукты питания растет в мире бешеными темпами". "Нам сейчас шанс - на этом поднять сельское хозяйство. Россияне сейчас с удовольствием берут все товары", - отметил Лукашенко, которого цитирует пресс-служба президента.

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