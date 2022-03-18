Афганский телеканал сообщил об освобождении двух из трех задержанных талибами сотрудниках

Афганский телеканал TOLOnews сообщил в пятницу об освобождении двух из трех задержанных движением "Талибан" талибами сотрудниках.
"Из трех задержанных сотрудников глава TOLOnews Хполвак Сапаи и юридический менеджер MOBY Group Нафай Халик были освобождены, но Бахрам Аман (телеведущий) остается под стражей", - сообщил телеканал в твиттере.
Отмечается, что Аман задержан разведывательным управлением талибов в четверг. Сообщается, что талибы задержали журналистов за распространение новостей о запрете показа зарубежных драматических сериалов. Приказ о запрете показа зарубежных драматических сериалов издал Министерство порока и добродетели.
Перед этим Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала "Талибан" освободить арестованных афганских журналистов.
"МООНСА выражает глубокую озабоченность в связи с задержаниями журналистов и постоянно растущими ограничениями, накладываемыми на СМИ в Афганистане. Пора талибам прекратить затыкать рот и запрещать. Время для конструктивного диалога с афганскими СМИ", - говорится в заявлении Миссии ООН в твиттер.
Движение "Талибан" не комментировало происходящее.
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