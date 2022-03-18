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Дальнее зарубежье 18.03.2022 18:34

Генсек ООН приветствовал решение талибов открыть афганские школы

Генеральный секретарь ООН приветствовал решение талибов открыть школы в стране.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение контролирующего Афганистан движения "Талибан" дать разрешение на деятельность в стране школ, в том числе и для девочек.

"Я приветствую объявленный талибами план открытия школ для девочек и мальчиков 22 марта, который теперь должен быть одобрен и реализован", - заявил Гутерриш в твиттере.

"Все двери должны быть открыты для девочек и мальчиков, чтобы они могли получить образование и полностью раскрыть свой потенциал", - подчеркнул Генсек ООН.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ООН, ШКОЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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